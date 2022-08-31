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Mesajlarını ifşa ettiği eski sevgilisi tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini iddia ettiği eski sevgilisi Mustafa K.'nın tutuklanmasını istemişti. Gözaltına alınan  Mustafa K. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince Israrlı takip suçundan tutuklandı.

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Mesajlarını ifşa ettiği eski sevgilisi tutuklandı

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Mustafa K. tarafından sürekli tehdit edildiğini iddia eden Melek Bezaroğlu yetkililerden yardım istemişti.

Videonun ardından gözaltına alınan şüpheli Mustafa K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcıya ifade verdikten sonra Sulh Ceza Hakimliğine çıkan şüphelinin müştekiye ve kızına yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirtildi. Şüphelinin Israrlı takip suçundan tutuklanmasına karar verildi. (DHA)

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