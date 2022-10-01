Meteoroloji uyardı: İstanbul’u 4 gün yağışlı hava bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Bazı bölgelerde yarından itibaren başlayacak yağışlar cuma gününe kadar ülke genelinde etkili olacak. İstanbul'u 4 gün yağışlı hava bekliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre 2 – 8 Ekim 2022 tarihleri arasında genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ BEKLENİYOR

Pazartesi gününden itibaren Karadeniz, Batı Trakya ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor. Salı gününden itibaren ise ülkenin birçok yerinde etkili olması beklenen yağışların İstanbul ve çevresinde de cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

FIRTINA UYARISI YAPILDI

Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın (02.10.2022 Pazar) akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Doğu Karadeniz’de rüzgarın yarın (02.10.2022 Pazar) akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa)kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın (02.10.2022 Pazar) sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

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