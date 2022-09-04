Meteoroloji uyardı: Önce yağış, sonra sıcak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre bugün ve yarın yurdun kuzey kısımlarında yağış etkili olacak, yağışların ardından düşen sıcaklıklar yeniden artışa geçerek yaz değerlerine erişecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre bugün ve yarın yurdun kuzey kısımlarında sağanak yağış kendini gösterecek ancak salı günü yağışlar etkisini yitirecek. Yağışların ardından hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçecek ve yaz mevsiminin sıcaklık değerleri hissedilecek.

YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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