Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre Türkiye bugün yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sağanak yağışla beraber hava sıcaklıkları birkaç derece düşüş yaşayacak. Yağışlı hava İstanbul ve çevresini günlerce aralıklarla etkileyecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu verilerine göre özellikle yurdun kuzeybatı kesimleri bugünden itibaren günlerce sağanak yağışların etkisi altında olacak.

Yağışların kendini gösterdiği şehirlerde hava sıcaklıkları 4-5 derece düşecek, sağanak yağış hafta sonuna kadar sürecek. İstanbul önümüzdeki 5 gün boyunca aralıklarla sağanak yağışın etki alanında olacak. Eylül ayının ilk haftasından itibaren sıcaklıklarda hissedilir düşüşler yaşanacak.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale’nin doğu kesimleri ve Eskişehir’in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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