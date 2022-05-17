Meteoroloji uyardı: Yağış İstanbul’a doğru geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesi için yağış uyarısında bulundu. Yağışlar kısa sürede İstanbul'un batısına ulaşacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında, “18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul’un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Barajlarda korkutan tablo