Meteoroloji uyardı: Yeni haftada sağanaklar bitmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yurtta yeni hafta yağışlarla başlayacak ve ilerleyen günlerde de devam edecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişim yaşanmayacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre yeni haftada da yerel sağanaklar geniş bir alanda kendini gösterecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç yurdun hemen hemen tamamında sağanak yağış etkili olacak.

SAĞANAK SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, Denizli ve Aydın’ın iç kesimleri ile sabah saatlerinde Çanakkale, Edirne, Balıkesir'in batısı, İzmir’in kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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