Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul’a art arda yağış uyarısı! İşte son hava durumu tahminleri

İBB AKOM, İstanbul geneli için 31 Ağustos Çarşamba gününden 3 Eylül Cumartesi gününe kadar yer yer kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbulluları yağış konusunda uyarırken, AFAD'ın 10 kentin valiliğine uyarı mesajı gönderdiği belirtildi.

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İstanbul’da 31 Ağustos Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), konuyla ilgili vatandaşları uyardı.

DOLU, YOĞUN ŞİMŞEK, YILDIRIM, YAĞIŞ ANINDA KUVVETLİ RÜZGAR…

AKOM’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* “İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde geçtiğimiz hafta yaşanan kararsız hava koşullarının tekrardan etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü sabah saat 06.00’dan itibaren il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

* Gök gürültüsü eşliğinde görülecek kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yoğun şimşek, yıldırım aktivitesi ve yağış anında kuvvetli rüzgâr (20-50 km/s) da öngörülüyor.

* Yağışların perşembe ve cuma gününden itibaren yoğunluğunu azaltması; ancak bölgesel olarak 30-60 dakika gibi kısa zaman diliminde kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

* Cumartesi öğle saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması önem taşıyor. İBB ekipleri de tüm hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor.”

METEOROLOJİ DE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de Marmara Bölgesi’nde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı. MGM’den yapılan açıklamada “31.08.2022 Çarşamba günü Marmara Bölgesi’nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne’nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

AFAD’DAN VALİLİKLERE UYARI MESAJI

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), kuvvetli yağışlara karşı; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine uyarı mesajı gönderdi.

AFAD’ın yağış uyarısında ise “31 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne’nin güneyinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz” ifadeleri yer aldı.

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