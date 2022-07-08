Meteoroloji’den bayramda sel uyarısı! İşte son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bayramın ilk günü İstanbul ve Ankara dahil birçok il için yağış uyarısı yaptı. Yağışların kuvvetli olmasının beklendiği Ankara, Bursa, Eskişehir ve Kütahya için sel uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin, Rize ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ

Yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul’da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Marmara Bölgesi’nde bayramın ilk günü Kırklareli, Kocaeli ve Edirne’de de yağış görülecek.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ İÇİN SEL UYARISI

Yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu ve Karabük illeri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara'nın merkezi ile kuzey ve batısı, Çankırı, Eskişehir çevreleri) ve Marmara'nın güneydoğusu (Bilecik il geneli ve Bursa'nın güneydoğusu) ile Kütahya’nın kuzey ve doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

ANKARA VALİLİĞİ DE UYARDI

Ankara Valiliği’nden sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması istendi. Valiliğin açıklamasında “Bayramın ilk günü sağanak yağışların Ankara’nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.

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