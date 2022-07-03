Meteoroloji’den bir uyarı daha: Sağanak vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıya göre Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair yeni tahminlerini yayınladı. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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