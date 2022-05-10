Meteoroloji’den birçok il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok ilde sağanak yağış uyarısı yaparken, Afyonkarahisar, Uşak çevreleri ile Kütahya’nın güneyi, Manisa’nın doğusu ve Denizli’nin kuzeyinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ ve Ardahan hariç) ile Adıyaman’ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Afyonkarahisar, Uşak çevreleri ile Kütahya'nın güneyi, Manisa'nın doğusu ve Denizli'nin kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Afyonkarahisar, Uşak çevreleri ile Kütahya'nın güneyi, Manisa'nın doğusu ve Denizli'nin kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık raporunda ise 11 – 17 Mayıs tarihlerinde hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri civarında, hafta sonunda kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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