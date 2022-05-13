Meteoroloji’den birçok ile yağış uyarısı! İşte son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), birçok il için yağış uyarısında bulundu. MGM'nin açıklamasında vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa, Bilecik, Burdur, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya’nın güneyi ve Isparta’nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Sakarya’nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, İç Ege’nin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 9°C, 26°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri ile Isparta’nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

OSMANİYE 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık,yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık,yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 7°C, 26°C

Az bulutlu ve açık,yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 23°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 8°C, 25°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 22°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA 10°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE 7°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

VAN 4°C, 19°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık