Meteoroloji’den birçok şehre sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Anadolu'nun birçok şehrinde 3 gün boyunca yoğun sağanaklar görülecek. Yağışlar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da daha fazla etkili olacak.

Sozcu.com.tr

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Aralıklı yağışlarla geçen bayramın ardından Meteoroloji’nin yağmur uyarıları sürüyor. Yurdun batısında etkisini azaltan yağışlar Anadolu’nun büyük kısmında etkili oluyor. Tahminlere göre önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde sağanak yağış görülecek. Yağışlar hafta başına kadar aralıklarla devam edecek.

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay, Giresun, Trabzon, Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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