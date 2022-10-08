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Meteorolojiden Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Yayınlanma: 13:30 - 08 Ekim 2022 Güncellenme:
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Meteorolojiden Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz’de yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Rize, Bayburt çevreleri ile Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (AA)

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