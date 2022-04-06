Meteoroloji’den fırtına uyarısı: 90 kilometre hıza çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıya göre yurdun güneybatısında fırtına bekeniyor. Yer yer etkisi artacak olan fırtına 90 kilometre hıza kadar ulaşacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıya göre; Yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyinde(Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in güneyi, Bursa'nın güneyi) akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi geneli ile Göller yöresi ve Eskişehir ve Konya çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya'nın Doğusunun yüksekleri ile Karaman ve Niğde çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) bekleniyor.

ZEHİRLENME, HEYELAN, ÇATI UÇMASI UYARISI

Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıda; “Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

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