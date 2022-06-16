Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! 8 ile sel uyarısı

Birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşamdan itibaren 8 ilde yağışların yoğunlaşacağını ve sel tehlikesi bulunduğunu duyurdu. Ankara ve çevresinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nun yarın saat 18.00’ı kapsayan raporuna göre, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Samsun’un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa’nın güneyi, Balıkesir’in güneydoğusu ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BU AKŞAM İÇİN UYARI YAPILDI

Yağışların bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir ve Çankırı ile Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun güney kesimlerinde etkili olacağı tahmini paylaşıldı.

ANKARA’YA YAĞIŞ YARIN GELİYOR

Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara’nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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