Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! 9 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, 9 ile sağanak yağış uyarısında bulunuldu. İşte illerde son durum...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji birçok ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Yağışların bu akşam saatlerine kadar Bilecik il geneli ile Bursa’nın doğu (Orhangazi, İznik, Yenişehir, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, İnegöl, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık), Eskişehir batı (Odunpazarı, Tepebaşı, Sarıcakaya, Mihalgazi, İnönü, Seyitgazi), Kütahya’nın kuzey ve doğu (Kütahya il merkezi, Domaniç, Tavşanlı, Aslanapa, Altıntaş) ilçelerinde görülmesi beklenmektedir. Kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

BİR UYARI DA OSMANİYE’YE

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana ve Osmaniye'nin genelinde Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

AYDIN’DA YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

Aydın il genelinde uzun süredir etkili olan sıcak hava değerleri, bugünden itibaren düşüşe geçecek. Çarşamba gününden itibaren ise il genelinde sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın'da havanın bugün ve yarın az bulutlu, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü ise sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 30-32 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.