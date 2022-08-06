Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte illerde son durum...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI

Yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

HALKA UYARI GELDİ

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. AA