Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış ve hortum uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminleri paylaştı. Buna göre; Ankara başta olmak üzere birçok ile kuvvetli yağış ve hortum uyarısında bulunuldu. İşte illerde son durum...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(29 Ağustos – 4 Eylül 2022) Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE HORTUM UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege (Denizli hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in güneyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı ve Çorum çevreleri, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi ile Ankara'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Yağışların; Çankırı ve Çorum çevreleri, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi ile Ankara'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.