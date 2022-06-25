Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminlerine göre hafta boyunca sağanak yağışlar ülkenin büyük bir bölümünde etkili olacak. Yetkililer Karadeniz bölgesinde ise aşırı sağanağın beklediğini belirtip pazar ve perşembe gününe dikkat çekti. İşte gün gün hava durumu tahminleri..

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(26 Haziran- 2 Temmuz 2022) Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri altında, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.” denildi.

Yayımlanan güncel hava durumu tahminlerine göre, yağışlar pazar (yarın) başlayacak ve hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde devam edecek.

Yağışların salı, çarşamba ve perşembe günü ise etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarılara göre iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortasından itibaren artmaya başlayacağı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

BU 5 İLDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Kuzey ve iç kesimlerde devam edeceği ön görülen yerel gök gürültülü sağanak yağışların, pazar günü yağışların Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Amasya-Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Kastamonu kıyıları, Bartın ve Zonguldak'ta şiddetli, pazartesi günü ise Batı Karadeniz genelinde şiddetli ve yer yer aşırı olması tahmin ediliyor.