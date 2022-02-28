Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! 3 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış ve sel uyarısında bulundu. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olarak gerçekleşeceği ve 3 gün süreceği duyuruldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmesine göre Antalya’nın doğusunda (Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki, Gündoğmuş) ve Anamur çevrelerinde 03.03.2022 Perşembe öğle saatlerine kadar aralıklarla yerel kuvvetli yağışlar (12 saatte metrekareye 21-50 kg) bekleniyor.

KİLOMETREYE 100 KİLOGRAMDAN FAZLA YAĞIŞ DÜŞECEK

Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde zaman zaman gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1300 metre üzeri olan yerlerde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde görülecek yağışların iç kesimlerde çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Akseki çevrelerinde zaman zaman şiddetli (51-100 kg/m2, toplamda metrekareye 100 kg’dan fazla) olması bekleniyor.

SEL UYARISI

Kuvvetli ve şiddetli yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalar (Karayolları ve geçitlerde ulaşımın sağlanamaması vb.), yağış anında görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzlukların yaşanması ihtimali bulunuyor.

DOĞU AKDENİZ İÇİN UYARI

Doğu Akdeniz’de beklenen yağışların 01.03.2022 Salı gününden itibaren bölge genelinde 3 gün boyunca aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak, rakımı 900-1100 metre üzeri yerlerde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde görülecek yağışların Osmaniye il genelinde, Adana’nın kuzeyinde (Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan), Hatay’ın kıyı kesimi ile kuzeyinde (Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ, Yayladağı) ve Kahramanmaraş’ın batısında ve güneyinde (Göksun, Merkez Onikişubat, Andırın) çok kuvvetli ve şiddetli (12 saatte metrekareye 51-75 kg, üç günde toplam 100 kg ve üzeri) olması bekleniyor.

Kuvvetli ve şiddetli yağışların 03.03.2022 Perşembe akşam ve gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım, yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ile buzlanma, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.