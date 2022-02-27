Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! İstanbul ve birçok ile kar geliyor

Meteoroloji, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre hava sıcaklıkları hızla düşecek. İstanbul ve birçok ilde de kar yağışı etkili olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu sosyal medyadan duyurdu. 28 Şubat-6 Mart tarihleriyle ilgili tahminde şu ifadeler yer aldı;

“Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde azalacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği, Salı gününden itibaren iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.”

Öte yandan Meteoroloji birçok bölgeye de uyarılarda bulundu. Marmara ve Ege’yle ilgili uyarıda şu ifadelere yer verildi;

* Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli ve Çanakkale ile Tekirdağ ve Balıkesir’in batısı) ve İzmir il geneli ile Manisa’nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, gece yarısından sonra Edirne ve Kırklareli’nin kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

* Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren Antalya'nın doğusu, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI UYARI VERİLDİ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Burdur için sarı uyarıda bulundu. Sağanak yağış beklendiği belirtilen uyarıda, “Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarının yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL’A KAR GELİYOR

2 Mart Çarşamba günü İstanbul’da karla karışık ve kar yağışlı havanın gün boyu etkili olması bekleniyor. Havanın 3 Mart Perşembe günü ise yağmurlu olması tahmin ediliyor.