Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, güncel hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre yarın Akdeniz, Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağış etkili olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu sosyal medya hesabından yayınladı.

SAAT VERİP UYARDI

3 bölge için kuvvetli yağış uyarısında bulunan meteoroloji vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Akdeniz için saat verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Yarın(Perşembe) öğle saatlerinde Antalya'nın doğusu, Konya'nın güney kesimleri ile Mersin ve Karaman çevrelerinde başlayarak akşam saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney ve doğusunda etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

*Yağışların 1500m rakımlı yerlerde kar şeklinde başlaması zamanla 1000m üzeri rakımlı alanlarda yerde kar örtüsü oluşması beklenmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, kıyı kesimlerde; yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde; buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA VE EGE’YE DE UYARI GELDİ

Rüzgarın; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzey doğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.