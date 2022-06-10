Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile gök gürültülü yağış uyarısı! İşte son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin uyarısında vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hakkari, Van’ın doğusu ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam saatlerinde Kastamonu’nun güneyi ve Çorum çevrelerinde, gece saatleri ve yarın (Cumartesi); Marmara bölge geneli, İzmir ve Manisa çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir) ile Çorum, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Cumartesi) Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (50 ila 80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR İLE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji’den art arda yapılan uyarılarda şöyle denildi:

* “Yağışların bu akşam saatlerinde Kastamonu’nun güneyi ve Çorum çevrelerinde, gece saatleri ve yarın (Cumartesi); Marmara bölge geneli, İzmir ve Manisa çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir) ile Çorum, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Yarın (Cumartesi) Ege Bölgesi'nin güneyi (Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar), Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur) ile Konya ve Karaman çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batısı ile yarın (Cumartesi) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatleri ile yarın (Cumartesi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinde, yarın (Cumartesi) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Cumartesi) güney Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 21°C, 28°C

Parçalı , zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Cumartesi) Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 21°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğu Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı ilçeleri ile yarın (Cumartesi) il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile yarın (Cumartesi) Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Cumartesi) güneybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kastamonu’nun güneyinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Sinop dışında bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güneyinde, yarın (Cumartesi) il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 20°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 12°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari ve Van’ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 34°C

Parçalı bulutlu

VAN 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 23°C, 35°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 38°C

Az bulutlu