Meteorolojiden İstanbul’un batısı için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul’un Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki iki saatlik periyotta sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanak yağışların, batı ilçelerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”