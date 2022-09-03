Meteoroloji’den Muğla’da yangın riski uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; pazar gününden çarşamba gününe kadar yüksek sıcaklık ve düşük nem olacağına dikkat çekilerek, orman yangını riski konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan “Muğla ili orman yangın riski değerlendirmesi” uyarısında, il genelinde hava sıcaklığının 39 dereceye kadar çıkacağı, nem oranının ise yüzde 10 seviyelerine kadar düşeceği ifade edilerek şöyle denildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla il genelinde 04 Eylül 2022 Pazar günü ile 07 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sıcaklığın (35-39°C) ve düşük nem (%10-30) beklenmektedir. Beklenen yüksek sıcaklık ve düşük nem sebebi ile meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

İlginizi Çekebilir Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor