Meteoroloji’den sağanak uyarısı: Hafta boyu sürecek…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar ilerleyen günlerde de devam edecek. Yağışlardan İstanbul da etkilenecek fakat hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik olmayacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair yeni tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi’nin büyük kısmı, Ege Bölgesi’nin iç kısımları haftanın büyük bölümünde yağış alacak. Sıcaklıklarda büyük bir değişiklik beklenmezken yağışlar aralıklarla zor anlar yaşatacak.

YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Osmaniye, Bolu, Düzce, Karabük, Çorum, Amasya, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir’in kuzey kıyıları, Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş’ın batısı ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Ankara çevreleri ile Antalya, Muğla ve Aydın’ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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