Meteoroloji’den sel, dolu yağışı ve fırtına uyarısı!

Yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Afyonkarahisar için gök gürültülü sağanak yağışlara bağlı olarak yıldırım, sel, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (06.08.2022 Cumartesi) öğle saatlerinden sonra; Eskişehir çevreleri, Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimleri, Afyonkarahisar’ın kuzey ve batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.