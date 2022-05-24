Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı! İşte son hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), toz taşınımı uyarısında bulundu. MGM'den yapılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir, Çanakkale ve Adana’nın kuzey ilçelerinin; Çarşamba öğleden sonra Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege’de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
MGM’den yapılan açıklamada “Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale’nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 14°C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 15°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çatalca ve Silivri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana’nın kuzey çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 21°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu
DÜZCE 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu
SİNOP 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORDU 12°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusu ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgeninin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
VAN 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 12°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 27°C
Az bulutlu
SİİRT 12°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu