Meteoroloji’den uyarı: Kuvvetli rüzgara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurtta kendini gösteren sıcak havaya kuvvetli rüzgar da eklenecek. Rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de kendinin gösteren kuvvetli yağışların etkisini kaybetmesinin ardından Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Tahminlere göre İstanbul ve çevresi dahil birçok şehir rüzgardan etkilenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Tahminlere göre bugün rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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