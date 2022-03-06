Meteoroloji’den uyarı: Yağmurla başlayıp, karla bitecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre yeni hafta yağışlı bir havayla başlarken hava sıcaklıkları adım adım düşecek. Haftanın son günlerinde birçok şehirde kar etkili olacak.

Sozcu.com.tr

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Mart ayı soğuk günler yaşatmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bugünden itibaren etkisini göstermeye başlayacak olan yağışlarla beraber hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak. Hafta ortasından itibaren kar yağışı kendini göstermeye başlayacak ve sıcaklık düşüşünün etkisiyle haftanın son günlerinde tüm yurdu saracak. Kıyı kesimler hariç birçok noktada kar yağışı görülecek.

YAĞIŞLAR BUGÜN ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege(Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ankara, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Edirne Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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