Meteoroloji’den uyarı: Yeni haftada sağanaklar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdun farklı bölgelerinde sağanak yağış yeni haftada da yer yer devam edecek. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık artacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yağışlar özellikle Anadolu’da etkisini sürdürecek. Hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları birkaç derecelik yükseliş yaşayacak. Yağışlar perşembe günü etkisini yitirecek.

YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, İstanbul’un kuzey kesimleri, Isparta, Osmaniye, Hatay kıyıları, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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