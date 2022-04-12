Meteoroloji’nin 2 günlük kar ve sağanak uyarısı sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı ve sağanak yağmur uyarıları sürüyor. Tahminlere göre yurdun kuzey bölgelerinde ve kıyı kesimlerinde yağmur beklenirken yüksek kesimlerde kar görülecek.

Sozcu.com.tr

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Hava durumu sürpriz yaptı ve Türkiye nisan ayında kıştan kalma günler yaşadı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün ve yarın yurdun iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Kıyı kesimlerde kısa süreli sağanak yağışların kendini göstermesi bekleniyor. Tahminlere göre perşembe gününden itibaren yağışlar etkisini kaybedecek.

YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE KUVVETİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Muş, Bitlis, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ile Sivas, Yozgat, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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