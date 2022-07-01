Metin Lokumcu davasında sanık polis: ‘Talimatla gaz kullandık’
Emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne dair davaya, bugün Trabzon Adliyesi’nde devam edildi. Parmağındaki yüzüğünden tespit edilen sanık polis Taner B. görüntülerdeki kişi olduğunu kabul etti, “Bize talimat geldi ve gaz kullanmaya başladık” dedi. Dava, 30 Eylül 2022 tarihine ertelendi.
Artvin'in Hopa ilçesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 31 Mayıs 2011 tarihindeki mitingi öncesinde polisin sıktığı biber gazı sebebiyle fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin 13 polisin yargılanmasına devam edildi.
CHP Artvin 22. Dönem Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman, Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Engin Nur, İkizdere Çevre Derneği adına Halit Yılmaz, Hemşin Yaşam Derneği Başkanı Tuğba Yazıcı, Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği adına Kayhan Konukçu, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, davayı takip etti.
“GAZ KULLANMA TALİMATI GELDİ”
Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 5'inci duruşmasında Erzurum'dan miting için görevlendirildiğini ifade eden sanık polis Taner B., “50-60 kişilik bir ekiple miting için Hopa'ya geldik. Eylemler başlayınca önce TOMA’lar müdahale etti. Gaz kullanma emrini amirim Erol D. verdi. Görev anında üzerimizde bulunan yeleklerimiz 32 tane gaz kapsülü alır. Ne kadar gaz kullandığımızı hatırlamıyorum. Metin Lokumcu'yu tanımam. Olay anında şahıs şahıs kişileri ayırmak da mümkün değil” dedi.
5’inci duruşmanın hakimi vekaleten davaya bakması nedeniyle ara kararlar bir sonraki celseye bırakıldı. Dava 30 Eylül 2022 tarihine ertelendi.