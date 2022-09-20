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Metro inşaatında kaza, iki işçi yaşamını yitirdi

İstanbul Sancaktepe'de, metro istasyonu inşaatında kule vinç devrildi. Kazada iki işçi yaşamını yitirdi.

Yayınlanma: 16:34 - 20 Eylül 2022 Güncellenme:
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Metro inşaatında kaza, iki işçi yaşamını yitirdi

Sancaktepe’de metro şantiyesinde kule vinç saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle devrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından meydana gelen kazada iki işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hesaptan paylaşılan mesajda “Çekmeköy metro şantiyesinde meydana gelen talihsiz kazada ne yazık ki iki çalışanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden emekçilerimize Allah’tan rahmet; aileleri, yakınları ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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