Metro İstanbul’a cinsiyet eşitliği ödülü

İBB şirketi Metro İstanbul, 100’den fazla ülkede üyesi bulunan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, 2019 yılında 8 olan kadın tren sürücüsü sayısının 2022 itibarı ile 143’e yükseldiğini belirterek “Bugün farklı görevlerde çalışan metro kadınları tüm kadınlara ilham veriyor” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi olan Metro İstanbul, cinsiyet eşitliği konusunda yaptığı çalışmaları ile uluslararası platformlarda ses getirdi.

Dünya genelinde 100'ün üzerinde ülkede bin 900'ü aşkın üyesi olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin (UITP) 2011'den bu yana düzenlediği UITP Ödülleri, Almanya'nın Karlsruhe şehrinde sahiplerini buldu.

Kadın istihdamını artırmaya ve iş yerinde cinsiyet eşitliğini kurumsallaştırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle “Cinsiyet Eşitliği” kategorisinde Avrupa Bölgesi Jüri Özel Ödülü Metro İstanbul'a verildi.

İŞE ALIMLARDA YARIDAN FAZLASI KADIN

Almanya'nın Karlsruhe şehrinde düzenlenen zirvede, UITP Genel Sekreteri Mohamed Mezghani'den Avrupa Bölgesi Özel Ödülü'nü alan Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, kadınların toplumsal hayatın her safhasında eşit ve adil bir şekilde yer alması için 2019 yılında dönüşüm başlattıklarını söyledi.

Metro İstanbul'da kadın çalışan oranı yüzde 8 seviyelerinden yüzde 11'e çıkardıklarını kaydeden Soy, “Bu oranı tabii ki yeterli bulmuyoruz. Hedefimiz kadın çalışan oranımızı kısa vadede yüzde 25'e çıkarmak, ardından eşitlemek. Daha gidecek çok yolumuz var, ancak önemli kazanımlar da elde ettik. Geçtiğimiz 2 yılda gerçekleştirdiğimiz işe alımlara baktığımızda yüzde 50'den fazlasının kadınlardan oluştuğunu görüyoruz” dedi.

KADIN SÜRÜCÜ SAYISI 8'DEN 143'E YÜKSELDİ

2019 yılında 8 olan kadın tren sürücüsü sayısının 2022 itibarı ile 143'e yükseldiğini söyleyen Özgür Soy, “Şirketimizde tüm terfiler ve işe alımlar uzmanlık ve liyakat esas alınarak gerçekleşiyor, hiçbir işin cinsiyeti olmadığına ancak uzmanı olunabileceğine inanıyoruz. Bugün farklı görevlerde çalışan metro kadınları tüm kadınlara ilham veriyor. Bu çalışmalarımızın uluslararası platformlarda takdir görmesi ve tüm dünyada erkek egemen bir sektörde cinsiyet eşitliği alanında ödüle layık görülmekten dolayı ayrıca mutlu ve gururluyuz. Ülkemizde ve dünyada erkek egemen sektörlere rol model olmak için bu yılki stratejimiz doğrultusunda ‘Eşitlik Burada' diyerek bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Metro İstanbul'un 6 aylık pandemi zararı: 240 milyon TL