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Metrobüs hattında ‘beyaz yol’ hazırlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs yolundaki asfaltı değiştiriyor. İBB'nin 'Beyaz Yol' olarak duyurduğu özel reçeteli beton kaplama yol uygulaması için çalışmalar gece yarısı başladı.

Yayınlanma: 05:58 - 27 Haziran 2022 Güncellenme:
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Metrobüs hattında ‘beyaz yol’ hazırlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı için ‘beyaz yol’ uygulamasına gece saatlerinde başladı. Yoldaki deformasyonun önüne geçilip, 21 yıl boyunca yoldaki bakımın asgari orana düşürülmesinin hedeflendiği çalışma ilk olarak Cevizlibağ-Yenibosna hattında yapılacak. Uygulama kapsamında metrobüs hattındaki asfalt kaplama yol özel reçeteli beton yol ile değiştirilecek. Eylül ayında bitmesi öngörülen çalışmaya ilişkin İBB’den yapılan açıklamada , “Bu süreç içerisinde metrobüs hattı hiç bir zaman kesintiye uğramayacak. İBB, duyurularla ve tüm birimleriyle aldığı önlemlerle İstanbulluların ulaşımda sıkıntı yaşamamasını sağlayacak” ifadelerine yer verildi. (DHA)

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