Mezarlıktaki gösteriye polis müdahale etti: 9 gözaltı
Ordu’da 12 Eylül öncesi radikal sol hareket içerisinde yer alan, 78 kuşağından olan ve önceki gün Muğla’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gökhan Gür’ün cenazesinde çıkan arbede sonucu 9 kişi gözaltına alındı.
Cenazesi Muğla'dan memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesine getirilen Gökhan Gür'ün tabutunu ailesinden alarak sloganlar ve ellerinde flamalar eşliğinde mezarlığa götürmek isteyen grup, cenazeyi siyasi bir gösteriye çevirdi.
9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen slogan ve radikal sol söylemlerine devam eden gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Bu sırada çıkan arbedede 9 kişi gözaltına alındı.
Cenazenin toprağa verilmesinin ardından gösterilerine devam eden grup daha sonra dağıldı. Gözaltına alınan 9 kişinin adli işlemleri sürüyor. İHA