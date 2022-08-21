MHP lideri Bahçeli: Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir

Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen 35 kişinin yaşamını yitirdiği kazalarla açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir güne sığan mezkur elim kazalar yüreklere ateş düşürmüştür. Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir" dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün meydana gelen trafik kazaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kazaların Türk milletini derinden sarstığını aktaran Bahçeli, şunları söyledi:

“Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Nizip ilçesi yakınlarında meydana gelen katliam gibi kazada aralarında 3 itfaiye eri, 2 İHA çalışanı, 4 sağlık personelinin de bulunduğu 15 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız yaralanmıştır.

Mardin’in Derik ilçesinde freni boşalan bir TIR’ın neden olduğu katliam gibi kazada 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır.

Yine aynı günde Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen bir otobüste 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 38 vatandaşımız yaralanmıştır.

Bir başka üzücü kaza haberi de Rize’nin Güneysu ilçesinden alınmıştır. Bu kapsamda bir tur minibüsünün kaza yapması sonucunda 24 kişi yaralanmıştır”

‘VARSA ESRAR PERDESİ ARALANMALIDIR’

Kazaların çok yönlü olarak araştırılacağına olan inancının tam olduğunu aktaran Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bir güne sığan mezkur elim kazalar, yüreklere ateş düşürmüştür. Gerçekten de üzüntümüz çok büyüktür. Vahşet niteliğindeki kazaların çok yönlü araştırma ve incelemesinin yapılarak her ihtimalin değerlendirileceğine yönelik inancım tamdır.

Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. İnsan hayatı, ucuz değildir. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir.

Türkiye’mize hakim olan huzur ve sükunet ortamının ihlaline hatta imhasına heves edenler, elbette ve kesinlikle hayal kırıklığı yaşayacaklardır. 2023 yılına yaklaştıkça artan ve yaygınlaşan sisli iklim, Türk milletinin emsalsiz iradesiyle berhava edilecektir.

Felaketlere karşı gösterilecek dirayet ve direniş Allah’ın izniyle kahırdan lütuf doğuracak, kötü ve kahredici günlerin üstesinden gelinmesini sağlayacaktır.

Elim kazalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet ve merhamet niyaz ediyorum. Yaralılara şifalar diliyorum.

Ebediyete irtihal edenlerin ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı temennilerimi hassaten iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten korusun diyorum.” (DHA)

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