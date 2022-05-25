MHP’de bir istifa kararı daha…
Eskişehir'de yönetimi AKP'de olan Sivrihisar ilçe belediyesinde MHP'li Meclis Üyesi Uğur Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Eskişehir Sivrihisar Belediye Meclis Üyesi Uğur Akkaya, MHP’den istifa etti. Sosyal medya hesabından istifa kararını paylaşan Akkaya şu ifadeleri kullandı;
“Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettim. Her şeyin hayırlısı olsun. Rabbim vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Ne mutlu Türküm diyene.”