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MHP’de bir istifa kararı daha…

Eskişehir'de yönetimi AKP'de olan Sivrihisar ilçe belediyesinde MHP'li Meclis Üyesi Uğur Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Kemal ATLAN
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MHP’de bir istifa kararı daha…

Eskişehir Sivrihisar Belediye Meclis Üyesi Uğur Akkaya, MHP’den istifa etti. Sosyal medya hesabından istifa kararını paylaşan Akkaya şu ifadeleri kullandı;

“Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettim. Her şeyin hayırlısı olsun. Rabbim vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Ne mutlu Türküm diyene.”

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