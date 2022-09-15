MHP’li Başkan, Kılıçdaroğlu’nu hedef gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısını yapmak ve İBB'nin kentte yapacağı okulun temel atma törenine katılmak üzere 20 Eylül’de Elazığ’a gideceği açıklanmıştı. MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ve bazı CHP’li vekillerin açıklamalarını paylaşarak hedef gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısını gerçekleştirmek üzere yapacağı Elazığ ziyaretini hedef aldı. Işıkver daha önce de çıktığı bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit ailelerine yapmış olduğu taziye telefonlarına ilişkin, “Elazığ bunlar için bir pilot il, bir proje il. Bu şehri bozmak istiyorlar” demişti.

KILIÇDAROĞLU’NUN ELAZIĞ’A GİDİŞ TARİHİNİ DUYURDU

MHP’li Semih Işıkver, Kılıçdaroğlu’na ilişkin paylaşımları öncesinde Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’a gidiş tarihini sosyal medya hesabından paylaştı. Işıkver, yapmış olduğu ilk paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

16 Eylül'de Ali Babacan, 20 Eylül'de Kemal Kılıçdaroğlu; 6+HDP'li Masanın ‘proje ili' olduğu açıklanan aziz şehrimiz Elazığ'a geleceklerini açıkladılar. Yüce Rabbim memleketimizi, kiminle müttefik oldukları belli olmayan bu ittifaktan korusun, esirgesin..”

KILIÇDAROĞLU VE CHP'Lİ VEKİLLERİ HEDEF GÖSTERDİ

MHP'li Işıkver, sosyal medya hesabında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'li vekillerin açıklamalarını paylaştı. Işıkver’ın bazı paylaşımları şöyle:

* ‘Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş serbest kalsın istiyorsanız, Cumhuriyet Halk Partisine oy vereceksiniz..' Kemal Kılıçdaroğlu CHP GENEL BAŞKANI

* Soru: Bu beyan CHP'yi bağlar mı bağlamaz mı? ‘Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağız..' Kemal Kılıçdaroğlu CHP GENEL BAŞKANI

* Soru: Bu beyan CHP'yi bağlar mı bağlamaz mı? ‘YPG/PYD vatanları korumak üzere bir araya gelen insanlar topluluğudur.' Kemal Kılıçdaroğlub CHP GENEL BAŞKANI

* Not: CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın; CHP'li milletvekilleri ve yetkilileri tarafından yapılan bölücü örgütü destekler nitelikteki beyanları üzerine yapmış olduğu, ‘Sadece Genel Başkanımız ve Parti Sözcülerinin beyanları partimizi bağlar' ifadesi dolayısıyla hatırlatmakta fayda görüyoruz.

KILIÇDAROĞLU’NUN TAZİYE TELEFONLARI MHP’Lİ BAŞKANI RAHATSIZ ETMİŞTİ

MHP'li Başkan Işıkver, daha önce de katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’da ailesini kaybeden vatandaşlara taziye telefonu yapmasını da eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bakıyorsunuz Elazığ’da bir muhafazakar, bir milliyetçi babasını, annesini ailesinden birini kaybettiği zaman tak diye telefon geliyor, ‘Sayın Genel Başkanımız sizinle görüşecek’ deniliyor.

Ben yani görevim itibariyle bir de uzun zamandır bu görevi yaptığım için bölgedeki hemen hemen bütün il başkanları ile yakın temas içerisindeyim. Soruyorum onlara, Kayseri’deki biri bir yakınını kaybettiği zaman Kılıçdaroğlu aramış mıdır?

Veyahut Ankara’daki bir CHP’liyi bırakın milliyetçi birini aramış mıdır? Yani bunlar Elazığ’ı masanın ortasına koymuşlar, Elazığ bunlar için bir pilot il bir proje il. Bu şehri bozmak istiyorlar. Bugün bakıyoruz Kemal Kılıçdaroğlu olmadık işlerde olmadık yerlerde onu bunu arıyor.

Elazığ’a gösterdiğiniz hassasiyeti neden Malatya’ya Erzurum’a Yozgat’a göstermiyorsunuz. Şimdi benim de milliyetçi tabanı temsil eden bir şahsiyet olmam itibariyle bu konuları sorgulamak benim vazifemdir”