MHP’li başkana tepki gösteren esnaf, kendini demir parmaklıklara zincirledi

Manisa’da 60 yaşındaki esnaf Haluk Oktay, işlettiği tüpçü dükkanını kapatıldığı gerekçesiyle MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e tepki göstermek amacıyla kendini demir parmaklıklara zincirledi. Kendisine sorunun çözüleceği konusunda söz verildiğini belirten Haluk Oktay tepkisini “Ötenazi hakkım olsa ötenazi hakkı isteyeceğim. Sizi Allah’a havale ediyorum.” diyerek tepki gösterdi.

İlker KILIÇASLAN

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MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin olağan Haziran ayı meclis toplantısı öncesinde işyerinin haksız yere kapatıldığını ifade eden esnaf ilginç bir eyleme imza attı.

KENDİNİ DEMİR PARMAKLIKLARA ZİNCİRLEDİ

İşlettiği tüpçü dükkanının Manisa Büyükşehir belediyesi tarafından haksız yere kapatıldığını iddia eden 60 yaşındaki Haluk Oktay, büyükşehir meclis toplantısının yapılacağı Kültür Sitesi'nin karşısındaki Türk Telekom İl Müdürlüğü'nün önüne gelerek kendisini demir korkuluklara zincirledi.

“DÜKKANIMDA GÖZÜ OLANIN GÖZÜ ÇIKSIN”

Tek kişilik eylemde Haluk Oktay, büyükşehir belediyesine bağlı zabıta ekipleri ve polis tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Kendisini zincirle kilitleyen ve MHP'li Manisa Büyükşehir belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tepkisini dile getiren Oktay şu ifadelere yer verdi:

“Yerel seçimlerde Manisa Büyükşehir belediye Başkanı Cengiz Ergün'e oy vermiş biriyim. Ancak işyerimi kapatıyorlar. 40 yıllık hizmetin bedeli bu mu? Benim kimsenin yatında katında gözüm yok. Ancak benim 9 metrelik dükkanımda gözü olanın gözü çıksın. Adamın bin 500, iki bin evi varmış. Bana ne kardeşim. Benim işyerimi kapattılar. Bu adamı kim başımıza getirdiyse bir an önce alsınlar. Bu nasıl rezillik. Yaşam ve ölüm arasındayım. Ötenazi hakkım olsa ötenazi hakkımı isteyeceğim. Cengiz Ergün'e Allah'a havale ediyorum.”

Yaklaşık yarım saat boyunca eylemini sürdüren Haluk Oktay, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Evren Yıldız tarafından ikna edilerek zincirleri kesildi. Oktay daha sonra Yıldız ile yarım saat görüştükten sonra eylem yaptığı yerden ayrıldı.

“GEÇİMİMİ SEYYAR SATILICIK YAPARAK KAZANIYORUM”

Eylemini ardından kısa bir açıklamada bulunan Haluk Oktay, işyerinin kapanmasını ardından geçimini seyyar satıcılık yaparak sağladığını belirterek şöyle konuştu: “Yaklaşık 10 yıl önce vergi levhası olan, odaya kayıtlı olduğum tüp satışı yaptığım işyerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapattılar. Yıllardır mücadelemi sürdürüyorum. Bir çok yere şikayette bulundum ve kimse beni dikkate almadı. Büyükşehirden sorunumu çözeceklerinin sözünü verdiler. Ama sözünü tutan olmadı. Şimdi geçimimi seyyar satıcılık yaparak sağlamaya çalışıyorum. Son çare olarak böyle bir eylem yaparak sesimi duyurmak istedim.”

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