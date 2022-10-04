MHP’li belediye başkanı, bazı AKP’lilere FETÖ’cü deyince meclis karıştı

Rize’de MHP’li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, bir programda ilçedeki bazı AKP’lilerin FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Belediye meclis toplantısında AKP Grup Sözcüsü Hasan Avcılar, Çiftçi’den özür dilemesini istedi. Çiftçi, “Özür dilemiyorum. Sözlerimin arkasındayım. Kesin bilgi ve bulgularım var” deyince, AKP’liler toplantıyı terk etti.

Elif ÇAVUŞ

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Rize'de Çayeli Belediyesi'nin Ekim ayı Meclis toplantısı ‘FETÖ' tartışması nedeniyle başlamadan sona erdi.

AKP SÖZCÜSÜ: ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ

Rize Çayeli Belediyesi'nin MHP'li Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, 21 Eylül'de Rize'de yerel bir televizyon kanalının canlı yayınında bazı AKP'lilerin FETÖ'cü olduğu iddiasında bulundu.

Çiftçi'nin bu iddiaları sonrasında Ekim ayı meclis toplantısı başlamadan söz alan AKP Grup Sözcüsü Hasan Avcılar, “Geçmiş dönemlerde partimiz adına Çayeli Belediyesi'nde ve şu an teşkilatımız adına partimizde yöneticilik yapan kişiler hakkında bir televizyon programında bahsettiğiniz ‘FETÖ’cü, kriptocu, basiretsiz, çapsız’ sözlerinizi şiddetle kınıyor sizi Milliyetçi Hareket Partisi adına görev yapan bir belediye başkanı olarak Cumhur İttifakı paydaşı olmanız sorumluluğu gereği sizi partimizden ve teşkilat mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz” dedi.

ÇİFTÇİ: ÖZÜR DİLEMİYORUM, KESİN BİLGİ VE BULGULARIM VAR

Çiftçi ise AKP sıralarından gelen özür talebine şöyle yanıt verdi:

* “Hiç de özür dilemiyorum. Sözlerimin arkasındayım. Bu konuda da zerre kadar tereddüt içerisinde değilim. Kesin bilgi ve bulgularım var. Dolayısıyla o gün söylediğim sözleri özür dilemediğim gibi aynen iade ediyorum. Hiç sorun yok. Ben muhataplarıma söylüyorum, üzerine alan alsın, almayan da almasın.

* Siz FETÖ'cüyseniz FETÖ'cüsünüzdür. Değilseniz, değilsinizdir. Beni buradan konuşturtmayın. Ben o gün de söyledim. Ben bu şehirde yaşamış, 20 yılını takip etmiş birisiyim. Partinin içinde kimler ne yapmış hepsini biliyorum. Onun için orada da üstü kapalı söyledim. Ama konuşturmak isterseniz üstü açık da söylerim.

* Kimlerin bu işlerin içinde olduğunu, kimlerin kimlerle iş tuttuğunu, partide dün bugün hangi işlerde olduğunu… Onun için bu işleri çok karıştırmanın size bir faydası olmaz.”

“BURAYI TERK EDECEĞİZ”

Çiftçi'nin bu konuşmasının ardından söz alan Çayeli Belediye Meclisi'nin AKP'li üye ve katibi, aynı zamanda AKP Çayeli Kadın Kolları Başkanı Melek Yıldırım, “Ben kesinlikle burada tamamen bir terör örgütü olarak atfedilmiş, hükümetimizce onaylanmış FETÖ olarak anılmak istemiyorum. Eğer ki o bir kişiyse kişiyi söyleyin. Kişi bazında değilse biz burayı terk edeceğiz” dedi.

“YARASI OLAN GOCUNUR”

Yıldırım'a cevap veren Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

* “Edin zaten, durduğunuz hata, etmek istiyorsanız edin” dedi. Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz genel anlamda siyasi çalışmalarımızı engellemeye çalışanların bir FETÖ zihniyeti olduğunu söyledik. İnkar edecek halimiz yok.

* Herkes siyasetin içindeki FETÖ'cülerin kimler olduğunu biliyor. Yalandan kendimizi aklayalım şeyine gitmeyin. Siz bunun muhatabı değilsiniz ki.

AKP Grup Başkanvekili Hasan Avcılar’ın, “Kim olduğunu açıklayın” ısrarlarına ise Çiftçi, “Bir dahaki televizyon programında kim olduğunu söylerim. Yarası olan gocunur. Yaran mı var? Ben özür dilemiyorum. Dilemeye de niyetim yok. Herkesin bildiği konuları ‘malumu ilam' olarak konuşmuş oldum, uzatmanın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ MECLİS ÜYELERİ TOPLANTIYI TERK ETTİ

“Bu kadar ağır bir itham istemiyoruz” diyen AKP'li Yıldırım, ağlayarak toplantıyı terk etti. Yıldırım'ın ardından diğer AKP'li üyeler de toplantıdan çıktı. Bunun üzerine Çiftçi, “Umarım sadece bu mecliste değil diğerlerinde de aynı tavrı göstererek gelmezsiniz” dedi. AKP'lilerin toplantıdan ayrılması sonrası sayı çoğunluğu olmadığı için toplantı sonlandırıldı.

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