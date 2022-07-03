MHP’li eski başkandan partilisi yeni başkana ağır suçlama

Aydın'ın MHP'li Karacasu Belediyesi geçtiğimiz Temmuz ayında istifa eden MHP’li Zeki İnal ile istifanın ardından meclis içinden seçilen MHP’li Mehmet Erikmen’in hesaplaşmasıyla çalkalanıyor. 41 bin 300 lira görev zararı için tüm mal varlığına haciz konulan eski başkan Zeki İnal, partilisi mevcut başkan Mehmet Erikmen'i kendisine mobbing uygulamakla, hukuksuz ve ahlaki olmayan saldırılarla suçladı.

Latif SANSÜR

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Karacasu'nun MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, partilisi Zeki İnal'ın görev yaptığı dönemde belediyeyi 41 bin 300 lira zarara uğrattığını belirterek tüm mal varlığına haciz koydurdu. 2021 yılı Temmuz ayında görevinden istifa eden ve bir süre sonra görevden alındığı itirafında bulunan Zeki İnal karara itiraz etti, konuyu mahkemeye taşıdı.

Kendisine mobbing uygulandığını savunan İnal, kendisinden sonra göreve getirilen Mehmet Erikmen'e ağır eleştiriler yöneltti. “Dava arkadaşlarımın bana yaptığını muhalefet yapmadı” diyen İnal, Erikmen'in şahsi hırs ve intikam duygusuyla hukuki ve ahlâkı olmayan iş ve işlemler yaptığını öne sürdü. Mevcut Belediye Başkanı Mehmet Erikmen ise konuyla ilgili suskun kalmayı tercih etti.

“HUKUKSUZ VE AHLAKİ OLMAYAN İŞLEMLERE BAŞVURULUYOR”

Tartışmalar ve süreç ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İnal, haksız ve hukuksuz uygulamalara hedef olduğunu belirtti. İnal, görevi bıraktığı günden bu yana partilisi Erikmen'in siyasi hırs ve intikam duygusuyla zulme varan işlemlere başvurduğunu söyledi. İnal, “Görev yaptığım süreçle ilgili olarak kesinleşmemiş ve vadesi gelmemiş alacak iddiaları ile tüm mal varlığıma ihtiyati haciz uygulayarak şahsımı ve sevenlerimi bezdirmeye çalışıyor.

Üzülerek görmekteyim ki muhalefet olanların bana yapmadığını, ya da benim muhaliflerime yapmadığımı aynı davaya inanmış partilim olan arkadaşların sırf hırs ve intikam duygularına yenilerek hukuksuz ve ahlaki olmayan iş işlemlere başvurarak yapıyor” diyerek sözlerini “saldırıları esefle ve şiddetle kınıyorum” ifadeleriyle bitirdi.

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