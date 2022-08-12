MHP’li grup, DEVA Partisi Karaman İl Başkanı’na saldırdı

DEVA Partisi Karaman İl Başkanı Mustafa Burak Demirer, Karaman'ın Sesi sitesi sahibi Hüseyin Ölger ve bağımsız milletvekili adayı Mustafa Köpüklü çay bahçesinde oturdukları sırada, aralarında MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı Muhammet Mustafa Gözel’in de bulunduğu 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Müslüm EVCİ

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Olay dün akşam saatlerinde Karaman'ın İmaret Mahallesi İmaret Caddesi üzerinde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, DEVA Partisi Karaman İl Başkanı Mustafa Burak Demirer, Karaman’ın Sesi sitesi sahibi Hüseyin Ölger ve bağımsız milletvekili adayı Mustafa Köpüklü çay bahçesinde oturdukları sırada, aralarında MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı Muhammet Mustafa Gözel, yönetim kurulu üyesi İbrahim Alp Arslan'ın da bulunduğu 10 kişilik bir grubun grup saldırısına uğradı.

“BELEDİYENİN KAÇAK YAPISINI GÖNDEME GETİRDİK”

Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan Mustafa Burak Demirer, saldırının MHP'li Kazım Karabekir Belediyesi'nde yaşanan imar usulsüzlüğünü gündeme getirmelerinden kaynaklı olduğunu söyledi:

– Burada Kazım Karabekir ilçesinde kaçak bir yapı var, kaçak yapının inşaatıyla ilgili belediyenin denetimsizliği var. Bu inşaatı da belediye encümeni opere ediyor. Bir şahıs yapının kaçak olduğuyla ilgili kaymakamlığa ve belediyeye bu yapının kaçak olduğuyla ilgili başvuruda bulunuyor.

– Konuyla ilgili bir araştırma başlatmak amacıyla biz de bunu yerel basında bir internet sitesinde haberleştirdik, bildiri yayınladık, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda orada belediyenin araçlarının kullanıldığına yönelik elimizde video var kaçak bir yapıda belediyenin araçlarının kullanılması söz konusu.

“SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞACAĞIZ”

Akşam saatlerinde bir çay bahçesinde oturdukları sırada 9 kişilik grubun saldırısına uğradıklarını ve darp edildiklerini söyleyen Demirer, şöyle konuştu:

– Akşam arkadaş grubumla İmaret Camii mevkiinde çay ocağında Milliyetçi Hareket Partisi eski Karaman İl Başkanı Mustafa Köpüklü ve birkaç arkadaşımla oturuyorken MHP merkez ilçe başkanı ve ekibi geldiler, pata küte girdiler. 9 kişilerdi, yüz çevremde, bel ve bacak bölgemde darp izleri var. Hastaneden eve geldim, karakola gideceğim ve suç duyurusunda bulunacağım. Genel başkan yardımcılarımız geliyor, zaten konu hakkında açıklama da bulunacağız. Olayın görüntüsü var. Çay ocağının güvenlik kamera görüntülerini arkadaşlarımız aldılar ama daha izleme durumu olmadı.

İKİ GÖZALTINDA

Yaşanan gelişmelerin ardından MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı M. Mustafa Gözel ve bir zanlının gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Genel Sekreter Medeni Yılmaz'ın bugün Karaman'a gelerek saldırıya uğrayan Mustafa Burak Demirer'i ziyaret edeceği ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunacağı bildirildi.

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