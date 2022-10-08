MHP’li Yıldırım’dan ilginç enflasyon yorumu

MHP tarafından başlatılan ‘Köyüm Benim’ sohbet toplantıları kapsamında Elazığ’a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, hayat pahalılığını ülkeyi yönetenlerle alakalı olmadığını söyledi. Yıldırım'ın domates örneği ise dikkat çekti.

Evren DEMİRDAŞ

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‘Köyüm Benim' sohbet toplantıları kapsamında Elazığ’a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver ve MYK üyeleri, merkeze bağlı Elmapınarı, Güzelyalı, Hankendi ve Poyraz köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

“HAYAT PAHALILIĞI ÜLKEYİ YÖNETENLERLE ALAKALI DEĞİL”

Dünyanın her yerinde son 40 yılın enflasyonun ortaya çıktığını dile getiren Yıldırım, şunları söyledi;

*Hayat pahalılığı başladı. Bu sadece Türkiye'yi yönetenlerle alakalı değil. Bu dünyada bizim kontrolümüzün dışında gelişen hadiseler bizi buraya getirdi. Bunlar çözülecek.

*Elhamdülillah haziran ayından beri ciddi şekilde memura, emekliye enflasyona göre zam verildi. Bu sene çiftçinin ilk defa ben fiyatları beğendiğini gördüm. Aralıktan itibaren de inşallah enflasyon aşağı doğru çekilecek.

“ESKİDEN OCAK AYINDA DOMATES Mİ OLURDU?”

*Asgari ücrete enflasyon oranında zam gelecek. Memur ve emekliye de gerekli iyileştirmeler yapılacak. Bunlar düzelir. Siyasette bunlar kullanılır. Domatesin kilosu 15-20 lira denir. Kılıçdaroğlu ocak ayının 15'inde bağırır. Salatalık kaç lira biliyor musunuz. Ocak ayının 15'i diz boyu kar var. Eskiden ocak ayında domates mi olurdu.

Sandığı getirin, yönetemiyorsunuz, seçime gidelim der. Arkasından da o domatesin nasıl ucuza imal edileceğini söylemez. Kavala ve Demirtaş niye çıkmıyor, laf oraya gelir.

*Dolana dolana ekonomi kullanılır. Vatandaş çöpten besleniyor diye istasyon yapılır ama asıl meseleye gelir. Oranın asıl meselesi Kavala'yı ve Demirtaş'ı içerden çıkarmak.

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