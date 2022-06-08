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Midilli’de Türk yelkenlisindeki Atatürk fotoğrafına müdahale

Ege’deki Midilli Adası limanına demirleyen ve yelkenli teknesine Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı bayrağı çeken Türk denizciye Yunan sahil güvenliği müdahale etti.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 12:38 - 08 Haziran 2022 Güncellenme:
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Midilli’de Türk yelkenlisindeki Atatürk fotoğrafına müdahale

Ege'deki Midilli Adası'nda dün öğleden sonra meydana gelen olayda Midilli Limanı'na demirleyen bir yelkenli tekne sahibinin  teknenin direğine Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu bayrağı çekmesi üzerine Yunan sahil güvenliği harekete geçti.

MİDİLLİ YELKEN KULÜBÜ BAŞKANI ŞİKAYET ETTİ

Midilli Adası'nda yayın yapan medyanın geniş yer verdiği olayda LOIATH (Midilli  Offshore Yelken Kulübü) Başkanı Nikos Tallas , sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, yelkenliden ilgili görüntüleri yayınlayarak  Yunan sahil güvenliğinin tekneye derhal müdahale etmesi önerisinde bulundu.

ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFINI HAZMEDEMEDİLER

Nefes isimli yaklaşık 16 metrelik sailing tipi yelkenli tekneye gelen Yunan sahil güvenlik ekipleri teknenin kaptanı ve mürettebatına seyir kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle Atatürk bayrağının hemen indirilmesini istedi.

Nikos Tallas

Midilli Yelken Kulübü Başkanı Nikos Tallas daha sonra ise “Hiçbir şeyi kaçırmayan sahil güvenlik personeline teşekkür ediyoruz, aferin onlara” mesajı yayınladı.

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