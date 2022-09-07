Milas-Söke arasında orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesi ile Aydın’ın Söke ilçesi arasındaki karayolu kenarında zeytinlik alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesi ile Aydın'ın Söke ilçesi arasındaki Karacabel Tüneli yakınlarındaki zeytinlik arazide bugün öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.



Yoldan geçen vatandaşlarla Bafa Köyü'ndeki vatandaşların müdahale ettiği yangına daha sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler müdahale etti.



Yangına üç uçak, üç helikopter, 26 arazöz, 10 su tankeri ve yaklaşık 80 orman işçisinin müdahale ettiği, yangının hızla büyüdüğü belirtildi.



İlk belirlemelere göre 4 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın ile ilgili Söke, Karpuzlu, Milas, Bodrum ve Yatağan'dan ekiplerin söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edildiği belirtildi. Jandarma karayolunda önlem alırken yangına çok sayıda sivil vatandaşında müdahale için traktörler ve kamyonlarla yangın bölgesine ulaştığı açıklandı.

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