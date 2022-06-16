Milas’ta orman yangını başladı
Muğla’nın Milas ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edilmeye başlandı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Karacaağaç Köyü yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü.
Köylülerin ilk müdahaleyi yaptığı yangına karadan 40 orman işçisi ile 6 arazöz ve iki helikopterin müdahale ettiği belirtildi.
Yangının arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle güçlükle müdahale yapılabildiği belirtildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği ve yerleşim yerlerinin uzağında olduğu açıklandı.