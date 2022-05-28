Milas’ta zeytin tarlaları yanıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde zeytin tarlalarından başlayan yangın rüzgarın hızıyla yayıldı. Yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun mücadele veriliyor.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık Köyü yakınlarındaki tarım alanlarında başlayan yangın zeytinlik arazilere yayıldı.

Bölgede şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına önce köylüler ardından Muğla Büyükşehir İtfaiyesi ve Orman bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri müdahale etti.

Halen sekiz arazöz 50 orman işçisi ve 60'a yakın köylünün müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 4 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun mücadele verildiği belirtildi.

Asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede yangının anız yakmaktan kaynaklandığı iddia edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.