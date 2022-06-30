Millet bahçelerinin bütçesi Meclis’i geçti

Vatandaş yoksullukla boğuşurken iktidar, milyarlar harcadığı millet bahçelerine tam gaz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatlerinden biri olan ve “Gider yuvarlanırsınız” diyerek anlattığı millet bahçeleri için yılın ilk yarısında ödenen tutar 3.7 milyar lirayı buldu.

Deniz AYHAN

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TOKİ tarafından yapılan harcama, TBMM'nin 2 milyar 198 milyon TL'lik 2022 yılı bütçesini bile aştı. Sadece İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin maliyeti 2 milyar 174 milyon lira olacak. TOKİ son olarak İstanbul Rumelihisarı Millet Bahçesi için 149 milyon 320 bin TL, Kumbaba Millet Bahçesi için 130 milyon TL ve Malatya Yeşilyurt Millet Bahçesi için 83 milyon 258 bin TL'lik sözleşme imzaladı.

TOKİ'nin ihale kayıtlarına göre ocak ayı ve 17 Haziran arasında 23 millet bahçesi sözleşmesi imzalandı. Bugüne kadar maliyeti en yüksek olan millet bahçesi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oldu.

Son altı ayda sözleşmeleri imzalanan diğer millet bahçeleri de şöyle:

■ Ağrı Murat Nehri: 205 milyon TL

■ Bitlis: 94 milyon 123 bin TL

■ İstanbul Silivri: 53 milyon 320 bin TL

■ İstanbul Bayrampaşa: 77 milyon 222 bin TL

■ Tokat: 53 milyon 25 bin TL n

■ Ankara Keçiören: 92 milyon 929 bin TL.